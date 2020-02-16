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شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: لا سلام إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة في طرابلس والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على أنه لا سلام إلا بهزيمة المليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في العاصمة طرابلس، ونزع سلاحها وطردها ومغادرة المرتزقة أراضي البلاد.
جاء ذلك في وجهها للمتظاهرين، الذين احتشدوا في ساحة الكيش بمدينة بنغازي شرق للتنديد بالتدخل العسكري التركي في ليبيا .
وقال : إن وقف إطلاق النار بشكل دائم مرهون بتسليم المليشيات سلاحها ومغادرة المرتزقة.
وأشار إلى أن قوات الجيش لن تتوقف حتى بلوغ الهدف، وتحقيق النصر الكبير، وأضاف أن القوات المسلحة لن تتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس إلى حضن الوطن .. مشددا على أنه لا مساومة ولا تفريط في الثوابت، قبل أن يتعهد بالمضي قدما لتحرير ليبيا من المرتزقة، الذين أرسلتهم تركيا بالتعاون مع الخونة والعملاء.
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