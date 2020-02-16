تعرف على نسبة الفقر في المحافظات العراقية

اعلنت وزارة التخطيط، الاحد، عن تراجع معدلات الفقر في العراق، مبينة ان ذلك جاء بالمقارنة مع ماتم تسجيله عام 2014.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزارة التخطيط نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى (20%) بعد ان سجل (22.5%) عام 2014 "، مبينا ان "هذه النسب تباينت بين المحافظات، بحسب النشاط الاقتصادي والحركة التنموية فيها، فهناك بعض المحافظات انخفضت فيها نسبة الفقر، واخرى ارتفعت وبعضها حافظت على ذات المستوى".

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واضاف ان "قياس مؤشرات الفقر يعتمد على ابعاد متعددة ، من بينها ، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة الى الغذاء ، ووفقا لهذه الابعاد ، اطلقت الوزارة الستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق للسنوات 2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر الى 16% عند نهاية عمر هذه الستراتيجية التي تعد الثانية بعد الاستراتيجية الاولى التي اسهمت في خفض نسبة الفقر من 23% عام 2010 الى 15% بنهاية عام 2013 , ولكن بسبب الازمة المزدوجة عام 2014 عادت النسبة الى الارتفاع مجددا لتصل الى 22.5%".

وتابع الهنداوي انه "بموجب مسح الفقر لعام 2018 , فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى باعلى نسبة فقر (52%)"، لافتا الى ان "نسبة الفقر في باقي المحافظات توزعت بواقع دهوك 8.5% ،السليمانية 4.5% ، اربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الانبار 17 ،صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%".