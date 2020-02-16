قحطان جثير عن مباراة تونس: مواجهة بطل أفريقيا صعبة جداً

2020-02-16 | 12:22
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وقال جثير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "استعداداتنا فقيرة كونها اقتصرت على خوض مباراتين تجريبيتين أمام السعودية".
وأضاف، أن "لقاء الغد أمام بطل أفريقيا المنتخب التونسي صعب جداً، نمتلك معلومات وافية عن المنتخب الذي سبق أن واجهناه، بينما نجهل تماماً قدرات منتخب موريتانيا".
وأوضح، أن "بطولة العرب فرصة لاكتشاف لاعبين جدد، وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين"، مشيراً إلى أن "هدفنا الاستعداد بصورة جيدة لنهائيات آسيا التي تضيفها أوزبكستان في تشرين الأول من العام الحالي".
جدير بالذكر أن مجموعة ليوث الرافدين تضم منتخبات تونس وموريتانيا والكويت.
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