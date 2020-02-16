بالصور.. توافد الطلاب الى التحرير

توافد العشرات من طلبة الجامعات الى ساحة التحرير وسط بغداد، تضامنا مع المعتصمين. وبدأ الطلبة من كليات وجامعات مختلفة بالتوافد الى الساحة منذ ساعات الصباح الاولى. فيما رفعوا لافتات "الشباب عماد مستقبل الامة" و"كم سعر الوزارة"، "كلا لفسادكم" في اشارة الى الفساد المستشري بدوائر الدولة. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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