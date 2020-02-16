علاوي: من المعيب اللهاث وراء المناصب وتجاهل الحديث عن المطالب

اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الأحد، "اللهاث وراء المناصب وتجاهل" الحديث عن مطالب المتظاهرين، "أمراً معيباً".
وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إنه "من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها".
وأضاف علاوي، أنه "من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر".
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