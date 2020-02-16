مطالبات بإعادة فلترة الوكلاء والمدراء العامين ونائبة تقدم نموذجا لمدير غشَّ في الماجستير

طالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس الوزراء المكلف بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء بعد أن اتخمت الوزارات والهيئات بالفاسدين والمزورين والفاشلين، مبينة أن مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة ثبت غشه في امتحان الماجستير.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة ثبت غشه في امتحان الدراسات العليا (الماجستير) وتم ضبط ورقة الغش وإرفاقها بالدفتر الامتحاني كدليل قطعي على ثبوت غشه وتم ترقين قيده"، مبينة ان "انه كان يشغل حينذاك وظيفة ملاحظ فني في رئاسة الوزراء".

واضافت أن "معجزة عجيبة حصلت وجعلت الجهات المعنية تتراجع عن ترقين قيده وتلغي تهمة الغش، لأن قصاصات الورق المليئة بالغش (البراشيم) التي كانت مرفقة بدفتره الامتحاني اختفت، وهذا الشخص اليوم يشغل منصب مدير عام المرافق السياحية في هيئة السياحة".

واشارت نصيف الى انه "سبق وأن جمعنا تواقيع اعضاء مجلس النواب مستندين على قرارات لم تلغَ بشأن التصويت على المدراء العامين في مجلس النواب، لكن السلطة التنفيذية وللأسف تجاهلت ذلك، وبقي الحال على ما هو عليه".

وأوضحت "اننا لانستهدف هذا الشخص تحديداً، ولكنه نموذج بسيط على واقع الوزارات والهيئات في ظل إدارات معظمها جاءت من خلال الوساطة والمحسوبية والغش والتزوير"، مطالبة "الرئيس المكلف - بعد ان يئسنا من سلفه - بإعادة فلترة الجهاز الاداري من المدراء العامين والوكلاء، وذلك من خلال لجان مختصة تأخذ على عاتقها إعادة تقييم أدائهم ودراسة سيرهم الذاتية ورفض الوساطات الحزبية ".

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