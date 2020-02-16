مقتل جندي في كمين لإرهابيين جنوبي الصومال

قُتل جندي واحد على الأقل، الأحد، وأصيب آخرون في كمين تعرضت له قافلة عسكرية في جنوب الصومال.

وقالت "إذاعة شبيلي" الصومالية إن الهجوم وقع بعد أن شنّت عناصر مسلحة هجوما على قوات ولاية جنوب غربي الصومال، كانت تسير في قافلة قرب منطقة دينوناي في إقليم باي.

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ولم تتوافر أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما لم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم.



وتشن قوات ولاية جنوب غرب الصومال التي يدعمها الجيش الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) قتالا ضد حركة الشباب في المنطقة.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.