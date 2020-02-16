انت الان تتابع ساندرز يقول إن منافسه بلومبرج لن يثير اهتمام الناخبين كمرشح ديمقراطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيرني ساندرز

قال بيرني ساندرز المرشح لتمثيل الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية إن منافسه مايك بلومبرج لن يحقق "الإثارة والطاقة" اللازمين للفوز بالبيت الأبيض، مركزا على منافس لم يشارك بشكل كامل بعد في السباق.

وأضاف ساندرز في فعالية احتفالية للحزب الديمقراطي أمس السبت "الحقيقة الواضحة هي أن رئيس البلدية بلومبرج، مع كل ما يملك من مال، لن يحقق النوع الذي نحتاجه من الإثارة والطاقة لتحقيق إقبال الناخبين اللازم لهزيمة دونالد ترامب".

ولم يذكر ساندرز، المتلهف على بناء زخم بعد الفوز في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية نيوهامبشير وبعدما جاء في المركز الثاني بفارق ضئيل جدا في ولاية أيوا، سوى بلومبرج الملياردير الذي كان رئيسا لبلدية نيويورك في السابق من بين منافسيه في كلمة ألقاها في لاس فيجاس.

وانتقد مواقف بلومبرج إزاء قوانين الحد الأدنى للأجور وحفظ الأمن وفرض ضرائب على الأثرياء وتطبيق قواعد تنظيمية على وول ستريت.

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وستجري ولاية نيفادا يوم 22 فبراير شباط المنافسة التالية في سباق الولايات لاختيار منافس ديمقراطي للرئيس الجمهوري ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يحضر بلومبرج الفعالية التي نُظمت في لاس فيجاس ولا ينافس في نيفادا. ويركز بدلا من ذلك على الولايات التي تصوت بدءا من الثالث من مارس آذار، أو ما يطلق عليه اسم "الثلاثاء الكبير". ولم ترد حملته بعد على طلب للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية.

وبدأ التصويت المبكر في الولاية اليوم السبت بمشاركة 11800 ديمقراطي. ووصف مسؤول بالحزب الإقبال بأنه أكبر من المتوقع.