صحيفة تتحدث عن التعاون التاريخي المشترك بين الإمارات وإثيوبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، حرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون والتفاهم وإقامة العلاقات المميزة مع جميع دول العالم، بحيث تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة من الخبرات المشتركة التي تصب في خدمة التنمية والتقدم، ودائماً كانت الدولة بقيادتها الرشيدة تسعى لإقامة أفضل العلاقات مع القارة الإفريقية ودولها، وتحرص على تقوية دعائمها باستمرار، ولاشك أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية من طليعة الدول التي تجمعها روابط تاريخية وقوية مع الدولة، فضلاً عن احتضان عشرات الآلاف من أبنائها، ودعم خططها التنموية، والمشاورات المستمرة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتابعت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" كما يسجل التاريخ بفخر جهود الخير التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والتي تكللت بإنهاء الخلاف التاريخي بين "إثيوبيا وإريتريا"، عبر ما يعرف عن سموه من حكمة ودور عالمي كان له أفضل الأثر في إنجاز مصالحة ترقبتها المنطقة والعالم والقارة السمراء طوال أكثر من 20 عاماً ، وهو ما لاقى تقديراً عالمياً واسعاً لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت أن الزيارة التي يقوم بها معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إلى البلاد، تأتي ضمن العمل على تعزيز التعاون والتنسيق وبحث كل المستجدات وسبل الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، والذي كما تحرص إثيوبيا على توسيعها، كذلك تؤكد دولة الإمارات الاستعداد لوضع خبراتها وتقديم الدعم اللوجستي في سبيل تحقيق طموحات إثيوبيا وشعبها، وهو ما أكدهصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، خلال استقبال آبي أحمد، كما ثمن الجهود التي يقوم بها لدعم مساعي السلام والتعاون في القارة الإفريقية.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن التعاون التاريخي المشترك بين الإمارات وإثيوبيا، هو صورة عما يجب أن تكون عليه العلاقات كافة بين الدول المؤمنة بالسلام والتآخي والانفتاح والتعاون لخدمة مصالح جميع الأطراف، وكيف يجسد دور القيم التي تؤكد أهمية التسامح والسلام في الارتقاء بالعلاقات بين جميع الأمم والشعوب وتقرب بينها وترسخ الجهود المشتركة، خاصة أنها علاقات يتم العمل على رفدها بكل ما يعزز أسسها في الميادين كافة.