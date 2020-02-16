تايوان تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التايوانية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد-19 في أراضيها.



وذكر وزير الصحة والرفاهية التايواني، شين شيه شونج أمام مؤتمر صحفي متلفز أن المتوفى كان في الستينات من عمره وتم نقله إلى المستشفى في الثالث من شباط/فبراير الجاري بسبب ضيق في التنفس، الذي أدى إلى تشخيص بالإصابة بالتهاب رئوي. وتوفي مساء أمس السبت.

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وأضاف شين أن أحد أفراد أسرة الرجل أصيب أيضا بالفيروس. وأضاف أن الاختبارات أظهرت عدم إصابة حوالي 60 من اطقم الفرق الطبية كانوا يعملون عن كثب مع الرجل المصاب بالفيروس.

زتابع أن المتوفى كان سائق تاكسي من وسط تايوان، لم يكن لديه أي تاريخ للسفر للخارج،غير أنه كان يعمل مع مسافرين عائدين من الصين وهونج كونج ومكاو.

وقال شين إن تحقيقا بدأ لتحديد هوية الأشخاص الذين ربما اتصلوا به.