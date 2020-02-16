مصر.. تشييع جثمان قائد أطول معركة جوية في تاريخ الحروب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شيعت مصر، الأحد، جثمان الفريق أحمد نصر قائد موقعة المنصورة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية عام 1973، والمصنفة أطول معركة جوية في التاريخ.



ويشيع جثمان الفريق الراحل أحمد نصر في جنازة عسكرية، الأحد، من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي شرق العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن وافته المنية مساء السبت.

يشار إلى أن موقعة المنصورة بدأت يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 1973، حيث استمرت لمدة 53 دقيقة، اشتبكت فيها 180 طائرة مُقاتلة في وقت واحد من الجانبين المصري والإسرائيلي.

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وكانت الشرارة الأولى للمعركة الجوية قد اندلعت عندما حاولت إسرائيل البحث عن طوق نجاه لجيشها وتدمير قاعدة المنصورة الجوية، بعد عبور الجيش المصري قناة السويس واحتلال 15 كيلومترا من سيناء.

ويعود الفضل إلى اللواء نصر في التخطيط وإدارة موقعة المنصورة، عبر التحكم في 3 ألوية منها لواء دفاع جوي وكان هو قائد قاعدة المنصورة في الساعة العاشرة مساءً.

وانتهت معركة المنصورة بتدمير 15 طائرة إسرائيلية، وإصابة 3 مقاتلات مصرية، قبل أن يتمكن الدفاع الجوي المصري من إسقاط 29 طائرة منها طائرات هليكوبتر.

وارتفعت قائمة خسائر الطائرات لدى الجانب الإسرائيلي إلى 44 طائرة، فيما زعمت وسائل إعلام عبرية إسقاط 15 مقاتلة مصرية قبل أن يتراجع العدد إلى 7 فقط.

وبعد انتهاء حرب أكتوبر تولى الفريق أحمد نصر مهمة قائد القوات الجوية المصرية في الفترة بين 1990 و1996.