شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تمنع إطلاق الجزيرة بالفرنسية بسبب نشر الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

رفضت فرنسا التصديق على قرار إطلاق قناة الجزيرة بالفرنسية لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب .

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وبحسب موقع قطريليكس، فإن بعد النسخة العربية والإنجليزية من "الجزيرة" استعد تنظيم الحمدين منذ ست سنوات لإطلاق الجزيرة بالفرنسية، ولكن بالرغم من محاولات "تميم" لإغراء السلطات الفرنسية بالمال، أكدت فرنسا على رفضها تصديق قرار إطلاق القناة لممارساتها غير المهنية ونشر الإرهاب.

واتهم المجلس الفرنسي الأعلى للإعلام مكتب الجزيرة بباريس بتعمد "فبركة" أخبار تُضر بالأمن القومي في فرنسا والتحريض على الكراهية وإثارة الفتن والترويج للعنصرية، مُطالباً وزارة الخارجية الفرنسية بسحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة"، الأمر الذي جعل مكتب الجزيرة نفسه في باريس مُهدداً بالغلق، بسحب ترخيص المكتب وبطاقات الاعتماد الصحفي للعاملين.