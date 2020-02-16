قفزات نوعية يحققها برنامج "غداً 21" في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

حقق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، الذي اعتمده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات 2019 – 2021، قفزات مهمة نحو تنفيذ أهدافه.



وبحسب وكالة وام، فقد تحققت الأهداف عبر إطلاق أكثر من 50 مبادرة في العام الأول من البرنامج، ما دفع بمسيرة تنمية أبوظبي نحو آفاق جديدة عبر الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع.

وتعزز المبادرات المنضوية تحت مظلة "غدا 21" بيئة الأعمال، وترفع جاهزية أبوظبي لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة من خلال انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

كما ترسخ مكانتها - أبوظبي - مركزا عالميا للابتكار، علاوة على الاستثمار في التنمية المجتمعية من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، والارتقاء بالمشهد الثقافي، والمحافظة على البيئة. فقد تم إنشاء حدائق جديدة ومسارات للدراجات الهوائية، إضافة إلى تعزيز شبكات النقل وزيادة الأماكن الطبيعية.

ونقلت الوكالة عن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الأهمية الاستراتيجية والدور الحيوي الذي يلعبه برنامج "غدا 21" في دفع عجلة تطور وازدهار قطاعات الأعمال والابتكار والتنمية المجتمعية.

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وقال: "يسعدني الإعلان عن إنجازات العام الأول من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، غدا 21، والذي أطلقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. إنجازات دفعت مسيرة تنمية أبوظبي إلى آفاق جديدة من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار ورفاهية المجتمع".

وأضاف الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: "أسفر استثمارنا من خلال برنامج غدا 21، عن مبادرات عززت سهولة ممارسة الأعمال وتحسين بيئة العمل، وتشجيع المعرفة ودعم الأفكار المبتكرة لبناء مستقبل مبني على التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضمان العيش الكريم ونمط حياة مناسب لأهل الدار في أبوظبي".

وتابع: "سنستمر في إطلاق المبادرات الخلاقة لتحقيق رؤية سيدي محمد بن زايد لترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش في مجتمع ثري بقيم التعايش والإنجاز والمشاركة".

وفي سبتمبر/أيلول 2018، اعتمد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21"، بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويرتكز برنامج "غدا 21" على 4 محاور رئيسية؛ هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة، وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وتشمل المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة.