انفوجراف| رقم 20 سر الكوارث والأمراض في العالم.. من "الطاعون" لـ "كورونا"



فتح ظهور فيروس كورونا القاتل في الصين والذي اودي بحياة، 1665 شخصا حتى مساء أمس السبت وذلك بزيادة 142 حالة عن اليوم السابق، وزاد عدد الوفيات فى إقليم هوبى بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت حسب وزارة الصحة في الصين.

بينما ارتفع عدد الإصابات بأنحاء الصين 2009 حالات مؤكدة ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس 68500 شخص حتى الآن.

ولكن الالملاحظ أنه مع بداية سنة 2020 ارتبط رقم «20» بعدة كوارث وبائية ضربت البشرية، فمنذ عقود غالبا ما يأتي رقم «20» ليجلب معه وباءً فتاكًا ينشر الموت في كل مكان.

وبالرغم من التقدم التكنولوجي والطبي في اكتشاف الأمراض المعدية والأوبئة، إلا أن العالم مازال يشهد أمراضا فتاكة تثير الذعر وتنشر الخوف وتخلف ورائها عددا من الضحايا، والمصابين الذين قد تكتب لهم الحياة بأعجوبة.

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1720..1820..1920.. وأخيرا 2020، سنوات تشابهت في حملها رقم «20» وتشابهت أيضا في حدوث الأمراض بها، والتي تستعرضها بوابة أخبار اليوم في هذا الانفوجراف.