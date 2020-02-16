الجيش الإسرائيلي: حماس حاولت اختراق هواتف جنودنا وقمنا بالرد

فاجأ الحساب الرسمي للجيش الإسرائيلي على ​تويتر​، متابعيه بنشر صورة لفتاة حسناء تلتقط "سيلفي"، دون أي تعليق. وعقب مرور 30 دقيقة، غرد الحساب بتعليق على الصورة، جاء فيه: "حماس أنشأت حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي مستعينة بصور مثل هذه بهدف اختراق هواتف جنودنا".

وأضاف الحساب "ما لا تعلمه حماس هو أن الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في تعقب المخترقين وأسقطت نظام حماس للاختراق".

واستهدف ​الجيش الإسرائيلي​، صباح اليوم، مواقع بالقرب من خان يونس في قطاع غزة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت "ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس".