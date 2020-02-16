افادت قناة "​الميادين​" بأن ​الجيش الإسرائيلي​ يُحاول اقتحام بيت رئيس لجنة التواصل الدرزية في ​الجولان​ السوري المحتل الشيخ علي معدي لاعتقاله مع نجله. وفي السياق، اشار الشيخ علي معدي لقناة "الميادين" الى انه توافد المئات من المشايخ والشبان من القرى المحيطة رفضاً لارتكابات الاحتلال، واكد اننا "لا نخاف من أي قوة في العالم ولن نتنازل عن حقنا الشرعي والقانوني والانساني".

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