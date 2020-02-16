إصابة شخصين بجروح في هجوم بالسكين داخل كنيسة في موسكو

أوقف رجل في موسكو بعد طعنه شخصين في داخل كنيسة في شمال شرق العاصمة الروسية، حسبما أعلنت السلطات التي لم تشر حتى الآن إلى طابع إرهابي للحادثة.
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