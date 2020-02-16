ريفي: إقامة نصب لسليماني في الجنوب تأكيد لوصاية إيران على لبنان

اشار الوزير السابق اشرف ريفي الى ان "إقامة نصب لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في الجنوب لا علاقة له بمواجهة إسرائيل، بل بتأكيد وصاية إيران على لبنان.
واكد ريفي ان فيلق القدس لم يقاتل من أجل القدس، بل دمّر سوريا والعراق وحوّل لبنان الى دولةٍ فاشلة. وصاية إيران تعمّق أزمتنا الإقتصادية، وهذا برسم رئيسَي الجمهورية والحكومة والمسؤولين.
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