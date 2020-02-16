ريفي: إقامة نصب لسليماني في الجنوب تأكيد لوصاية إيران على لبنان

اشار الوزير السابق ​اشرف ريفي​ الى ان "إقامة نصب لقائد فيلق ​القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ في ​الجنوب​ لا علاقة له بمواجهة ​إسرائيل​، بل بتأكيد وصاية ​إيران​ على ​لبنان​.

واكد ريفي ان ​فيلق القدس​ لم يقاتل من أجل القدس، بل دمّر ​سوريا​ و​العراق​ وحوّل لبنان الى دولةٍ فاشلة. وصاية إيران تعمّق أزمتنا الإقتصادية، وهذا برسم رئيسَي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ والمسؤولين.

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