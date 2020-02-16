سقوط جريح نتيجة بإنزلاق دراجته على طريق غزير كسروان

أصيب شخص بجروح مختلفة، نتيجة انزلاق دراجة كان يقودها على طريق عام غزير- ​كسروان​. وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونيه​ ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.

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