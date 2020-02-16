أعلنت السفارة ال​إيران​ية في ​لبنان​ أن "رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في إيران ​علي لاريجاني​، يصل على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء اليوم إلى ​مطار بيروت​، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الايرانية في لبنان: لاريجاني يزور لبنان مساء اليوم للقاء كبار المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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