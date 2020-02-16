بطيش: قرار "الميدل ايست" يخالف ابسط معايير سيادة العملة اللبنانية

اشار وزير الاقتصاد السابق ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "قرار شركة MEA التسعير ب​الدولار​ يخالف قانونَي النقد والتسليف و​حماية المستهلك​ وتعميمَي ​وزارة الاقتصاد​ في ٥/٢٤ و ٢٠١٩/١١/٦ وكلها تفرض الزامية التسعير ب​الليرة​ اللبناني، وقبل هذا وذاك، يخالف القرار ابسط معايير سيادة العملة اللبنانية المرتبطة بأحد وجوهها بما تبقّى من كرامة وطنية".

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