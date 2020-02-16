الحوت: نريد أن نعلم هل الدولة موظفة لدى محمد الحوت؟

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح بع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، :"نريد أن نعلم هل رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط ​محمد الحوت​ موظف في ​الدولة​ اللبنانية أم أن الدولة موظفة لديه؟"، مضيفا :"إلى متى الاستمرار في ​سياسة​ كل مين ايدو إلو"؟.

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