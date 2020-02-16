هاشم: لاتخاذ القرارات الجريئة التي تحفظ كرامة الناس وأموالهم دون اي تعقيدات

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "تخفيض الفوائد على أهميته لا يعفي ​المصارف​ من مسؤوليتها وواجباتها تجاه المودعين، لان كرامة الناس وحقوقهم أهم من بعض الإجراءات والتي بأكثريتها تبقى دون المطلوب، وهو الإقلاع عن نهج الاحتكار والحصار والإهانة والإذلال الذي تمارسه المصارف، حيث لا يجوز الاستمرار في ارتكاب هذه الموبقات في حق المودعين، ويبقى اتخاذ القرارات الجريئة التي تحفظ كرامة الناس وأموالهم دون اي تعقيدات".

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