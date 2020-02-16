روكز عن قرار الميدل إيست: هالتعدي عالشعب برسم الانتفاضة

اشار النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "طيران الشرق الاوسط: شركة لبنانية، يملكها ​الشعب اللبناني​... عملتنا الوطنية هي ​الليرة اللبنانية​، وقوانين التعامل النقدي واضحة.. القرار الاخير يثير استفهامات كثيرة في انتظار إجابات واضحة من رئيس ​الحكومة​ والوزراء المعنيين بالملف. وهالتعدي عالشعب برسم ​الانتفاضة​". إضغط للمزيد

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