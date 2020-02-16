مرتضى التقى وفودا شعبية وبلدية ووعد بمتابعة مطالب مزارعي الشمندر السكري

التقى وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ وفودا سياسية وبلدية ونقابية وشعبية ابرزها وفد من مزارعي الشمندر ​السكري​ في البقاع. ووعد مرتضى بنقل مطالب ​المزارعين​ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ووضع مجلس الوزراء بهذه المطالَب المحقة، مؤكدا أن "اعادة زراعة الشمندر السكري في البقاع يخفف ٢٥ بالمئة من استيراد السكر وتخفيف تصدير العملة الصعبة من ​لبنان​ ويعتاش من هذا القطاع حوالي ثلاثة آلاف عائلة".

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