مخزومي: قرار شركة طيران الشرق الأوسط غير قانوني ومجحف ويجب ان يلغى

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "قرار شركة ​طيران الشرق الأوسط​ المملوكة من ​مصرف لبنان​ بعدم التعامل ب​الليرة اللبنانية​ هو قرار غير قانوني ومجحف وعشوائي سيضع اللبنانيين في الإقامة الجبرية. مخالفة صريحة للمادة 37 من قانون ​موازنة​ 2020 التي تلزم استيفاء الرسوم بالعملة الوطنية. هذا القرار يجب ان يلغى".

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