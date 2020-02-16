شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحرار الدستوريين" يناقش رؤية الاستحقاقات الانتخابية مع "تنسيقية الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف حزب الأحرار الدستوريين وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء سياسى عقد بمقر الحزب، تحدث خلاله السيد مجدى عفيفى، رئيس الحزب، والذى أكد من خلال كلمته على أهمية تواجد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الساحة السياسية اﻻن للعبها دور هام فى تجميع رؤى الشباب وطموحاتهم وأراءهم فى الموضوعات التى تهم الوطن والمواطن والتى عملت على دعم الحياة السياسية بصفة عامة وتقريب وجهات النظر بما يعود على مصرنا الحبيبة بكل خير.

وعن الاستحقاقات الانتخابية القادمة قال عفيفى أن رؤية الحزب فى أن يكون النظام الانتخابى لمجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية هو الخلط ما بين نظام القائمة والنظام الفردى، مع اعطاء اختصاصات اكبر لمجلس الشيوخ قى مشروع القانون الذى سيعد لمجلس الشيوخ، على اعتبار انه يمثل فيه نخب وكوادر متخصصة واكاديمية وقامات كبيرة تنتقى وتنتخب لمساعدة مجلس النواب فى مهام التشريع.

وأكد محمد يكن امين عام الحزب على أن مصر تمر بمرحلة انتقالية كبيرة تحتاج تضافر جميع أبنائها وتحتاج لتمثيل جميع الفئات التى تعمل بالعمل السياسى فى اتخاذ القرارات حتى يستطيعوا أن يستمروا فى أداء واجباتهم السياسية والاجتماعية تجاه وطنهم، وحتى يكون للأحزاب دور اكبر فى الشارع السياسى والعمل الاجتماعى، وقال أن رؤية الحزب تاتى لضمانة مشاركة جميع فئات المجتمع فى المجالس النيابية والمحلية، ولضمان عدم ضياع الاصوات الانتخابية واحساس الناخبين باهمية تصويتهم ومشاركتهم فى اى انتخابات قادمة وهو ما يضمنه نظام الانتخاب بالقائمة النسبية،

وعرض إيهاب السلماوى -أمين تنظيم الحزب، رؤية الحزب فى شكل القوائم الانتخابية لتكون قائمة نسبية تمثل ثلثى اعضاء البرلمان والثلث الاخر يبقى للنظام الفردى للانتخابات.

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وأكد أمين بدر -أمين الإعلام والاتصال السياسى بالحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه المرحلة هى مرحلة مشاركة الجميع أحزابا وافراد وأن مهمة النائب الاساسية هى التشريع والرقابة، وأن النظام الانتخابى العادل الذى سيتيح مشاركة الجميع هو نظام الجمع بين القائمة النسبية المغلقة 65% من المقاعد إلى نسبة 35% بالنظام الفردى فى المجالس الثلاث على أن يكون عدد اعضاء مجلس النواب 600 عضو واعضاء محلس الشيوخ 300 عضو، وأكد بدر أن بحكم الدستور يجب أن تتم انتخابات مجلس النواب خلال شهرى نوفمبر أو ديسمبر على الاكثر نظرا لانتهاء المجلس الحالى فى 9 يناير 2021، فعلى المشرع سرعة الانتهاء من قانونى النواب والشيوخ، ليليهم انتخابات المجالس المحلية مطلع العام المقبل ليتفرغ هنا عضو مجلس النواب للتشريع والرقابة ويقوم اعضاء المجالس المحلية بدورهم فى الشارع لخدمة المواطنين.

وقال محمد منصور، أمين التنظيم بأسوان وعضو التنسيقية، أن التمثيل المناسب للشباب داخل المجالس النيابية والمحلية لن يأتى الا بنظام القائمة النسبية المغلقة مع اعطاء الفرصة للذين لا ينتمون لأحزاب للمشاركة عن طريق النظام الانتخابى الفردى وان توسيع الدوائر الانتخابية فى ظل القوائم النسبية سيقضى على المال السياسى والعصبيات القبلية خاصة فى بلاد الصعيد.

على جانب أخر تشكل وفد التنسيقية من السيد عمرو درويش والسيد أحمد مقلد والسيد أحمد البشبيشى، اللذين عبروا عن سعادتهم بتواجدهم فى حزب الأحرار الدستوريين هذا الحزب العريق الذى يضم كوادر وطنية عظيمة،

كما حضر اللقاء رحاب السعدنى أمينة العلاقات العامة بحزب الأحرار الدستوريين والسيدة عزه ماهر أمينة المراة والسيد ياسر أمين. أمين شباب الحزب، والسيد محمد حسن، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وايمن حمدان امين العلاقات العامة بالقاهرة.

كما حضر اللقاء أعضاء الحزب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علا عماد ومدحت علم الدين وهدى عمار، اللذين أشادوا بالقيمة التى تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، فى تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب فى الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.