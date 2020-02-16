المانيا تعلن تشكيل لجنة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، تشكيل لجنة متابعة دولية لمواصلة التنسيق حول الأوضاع في ليبيا.
وقال وزير الخارجية ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ـ إن الوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين.
وأكد ماس أهمية البدء بالمفاوضات السياسية في ليبيا قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى سعى المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق ملزم بوقف إطلاق النار في ليبيا
وقال وزير الخارجية إنه يتعين على كافة الأطراف الالتزام بمقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، معربا عن توقعه بالتزام جميع الأطراف بالالتزام بمخرجات المؤتمر.
وأضاف وزير خارجية الألماني أنه يتعين على المجتمع الدولي مراقبة كل مسارات إيصال الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أن بعض الجماعات المسلحة تستخدم الطرق البرية والبحرية لنقل الأسلحة.
وانطلقت اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية في مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أي حل سياسي تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.
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