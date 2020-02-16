الصين تبحث مع اليابان ومدير "الصحة العالمية" آخر مستجدات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" آخر المستجدات بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال اجتماعين منفصلين مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيجي"، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية " تيدروس أدهانوم جيبريسوس" على هامش النسخة الـ56 من مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وخلال الاجتماع مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، قال وزير خارجية الصين إنه " كلما حدث تفش يروسي ما، تنتشر الشائعات وتسبب الذعر، ويجب أن يكون هناك شخص ما محايد ويقول الحقيقة".

وأشاد وانغ بتعامل منظمة الصحة العالمية باحتراف ومهنية حيال تفشي الفيروس، مؤكدا أنه " لا يوجد وباء لا يقهر، وهذا الفيروس ليس استثناء، وأنه بفضل الجهود الكبيرة للشعب الصيني، فإن عملية الوقاية من التفشي والسيطرة عليه تسير في اتجاه إيجابي".

كما أضاف وانغ أن الصين ترحب بزيارة فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المقررة هذا الأسبوع للصين، وترغب في العمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية لهزيمة التفشي في أسرع وقت ممكن، ليس فقط لحماية حياة وصحة الشعب الصيني، وإنما أيضا للإسهام في قضية الصحة العامة الدولية.

من جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" إن التفشي لا يعرف حدودا، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحد ضد هذا العدو المشترك للبشرية، داعيا جميع الدول إلى الاتحاد والتعاون في النهج العلمي وعلى أساس القرائن الوقائعية، بدلا من نشر الأخبار المزيفة والوصم.

وأشار جيبريسوس إلى أنه بالنظر إلى المعلومات الخاطئة حول تفشي فيروس كورونا الجديد، فقد تواصلت منظمة الصحة العالمية مع بعض الشركات، بما فيها "جوجل"، لضمان حصول الجمهور على المعلومات الموثوقة من المنظمة.

وأضاف أن المنظمة ستواصل التمسك بالحقيقة والالتزام بالمباديء والوقوف بحزم مع الصين وتقديم كل مساعدة ممكنة، وأن المنظمة واثقة من أنه سيتم التغلب على التفشي في أقرب وقت.

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وقال وانغ - خلال اجتماعه مع نظيره الياباني وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن الدعم المشترك بين الصين واليابان في هذه المعركة ضد كورونا يعكس بشكل كامل تقليد المساعدة المتبادلة بين دول الشرق، وإنه يتوقع تعميق علاقات الصداقة بين شعبي البلدين بشكل أكبر.

كما أعرب عن اعتقاده أنه بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الصين وجميع الأطراف سيتم القضاء على هذا المرض قريبا، مشيرا إلى أنه رغم تأثر الاقتصاد الصيني بالفيروس، إلا أنه من الممكن بذل الجهود لتعويض هذه الخسائر، وأن أهداف الصين لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والفوز بالمعركة ضد الفقر هذا العام ستتحقق دون شك.

وأضاف أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون متبادل النفع مع اليابان في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادلات الشعبية ومجالات أخرى لدفع العلاقات الاستراتيجية الثنائية معا إلى مستوى جديد وتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما.

من جانبه، قال وزير خارجية اليابان "توشيميتسو موتيجي" إن الصين بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على تفشي الفيروس، وهو الأمر الذي تقدره اليابان بشدة وتعتقد أن الصين ستكون قادرة على القضاء على المرض مبكرا.

وأعرب موتيجي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم ومساعدة الصين بشكل كامل والعمل عن كثب مع الصين لتعميق التعاون في مجالات مختلفة والإعداد معا لتبادلات رفيعة المستوى مهمة بين البلدين هذا العام، بهدف تحقيق تطورات جديدة في العلاقات اليابانية - الصينية.

وفي سياق آخر، ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم أن نسبة الحالات الخطيرة والحرجة المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بين جميع الحالات المؤكدة، انخفضت بشكل ملحوظ في الصين.

وقال المتحدث باسم اللجنة "مي فنغ" إن نسبة الحالات الخطيرة بين الحالات المؤكدة في مدينة "ووهان" (مركز تفشي الفيروس) عاصمة مقاطعة "هوبي" وسط الصين انخفضت من الذروة التي بلغت 4ر32% في 28 يناير إلى 6ر21% في 15 فبراير، وأن النسبة في أجزاء أخرى في المقاطعة تراجعت من الذروة التي بلغت 4ر18% في 27 يناير إلى 1ر11% في 15 فبراير.

كما شهدت النسبة في مقاطعات أخرى في الصين، انخفاضا ملحوظا من الذروة التي بلغت 9ر15% في 27 يناير إلى 2ر7% في 15 فبراير، معتبرا أن هذه التغيرات أثبتت فاعلية التدابير الحالية للوقاية من المرض والسيطرة عليه.