بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب "ميكروباص" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين الرزيقات جنوب الأقصر.

وتلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارًا من مركز شرطة أرمنت بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين الرزيقات بمدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة، بسبب انفجار أحد إطاراتها ما أدى لمصرع شخصين وإصابة 9 آخرين كانوا في طريقهم لدير مارجرجس بالرزيقات.

أسفر الحادث عن مصرع "شنودة عجيب سليم 52 سنة، وشحات عجيب عشم الله 58 سنة، وجرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى أرمنت التخصصي.

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص آخرين هم "جون حفيظ عزمي 33 سنة، وكرم سميح فخري 30 سنة، ورضا ناشد عبد الملاك 12 سنة، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، ومتى حسني فانوس 28 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرجس عزت كمال 15 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 12 سم، ومرزوق صليب سليم 31 سنة، اشتباه بكسر في الضلوع والذراع اليسرى، ومكرم صليب محارب 38 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، وبهاء يسري فراج 27 سنة، اشتباه بكسر بالضلوع، وطلعت شبة جرجيوس 44 سنة، اشتباه نزيف بالبطن والمخ، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى أرمنت لتلقي العلاج.