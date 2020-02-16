إعتقال 11 ناشطًا يطالبون بـ "موريتانيا علمانيّة"

بلغ عدد المعتقلين لدى الشرطة اليوم، الجمعة 14 فيفري 2020، أحد عشر ناشطا من حراك " نريد موريتانيا علمانية"، والتي بدأت الشرطة الليلة الماضية في اعتقالهم دون توجيه تهمة لهم.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الموقوفين نشطاء يجاهرون بدعواتهم لـ"علمانية الدولة " وشاركوا خلال اليومين الماضيين في مراسم تشييع مسيحي توفي في موريتانيا.

ومن أبرز المعتقلين الناشطة مكفولة منت إبراهيم المعروفة بنشاطها ضد الحركات الإسلامية ودفاعها عن حرية الأديان والمعتقدات .

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وأضافت أن محامية الناشطة إلتقتها اليوم الجمعة بمركز إعتقالها . وشملت لائحة الموقوفين صحفيين وكتاب .

وأطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا حراكا يطالب بعلمانية الدولة وإبعداها عن التخندق الديني .