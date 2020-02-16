بلغ عدد المعتقلين لدى الشرطة اليوم، الجمعة 14 فيفري 2020، أحد عشر ناشطا من حراك " نريد موريتانيا علمانية"، والتي بدأت الشرطة الليلة الماضية في اعتقالهم دون توجيه تهمة لهم.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الموقوفين نشطاء يجاهرون بدعواتهم لـ"علمانية الدولة " وشاركوا خلال اليومين الماضيين في مراسم تشييع مسيحي توفي في موريتانيا.
ومن أبرز المعتقلين الناشطة مكفولة منت إبراهيم المعروفة بنشاطها ضد الحركات الإسلامية ودفاعها عن حرية الأديان والمعتقدات .
وأضافت أن محامية الناشطة إلتقتها اليوم الجمعة بمركز إعتقالها . وشملت لائحة الموقوفين صحفيين وكتاب .
وأطلق ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا حراكا يطالب بعلمانية الدولة وإبعداها عن التخندق الديني .
كانت هذه تفاصيل خبر إعتقال 11 ناشطًا يطالبون بـ "موريتانيا علمانيّة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.