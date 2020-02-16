أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت العام الماضي 1001 تدبير احترازي، تتعلق بالشركات المخالفه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية، و77 شركة مجوهرات، و37 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية، و139شركة مجوهرات، و17 شركة صرافة، و13 شركة تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون الكويتي.
شركة تأمين، وتسع شركات للصرافة، لافتة إلى أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات عقارية، و4 شركات للصرافة، وطلب اعتماد وقف نشاط 18 شركة، منها 6 للعقار، و8 شركات للصرافة، و4 شركات للمجوهرات.
وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي، منها 483 شركة عقارية، و151 شركة مجوهرات، و13
وأوضحت أنها أصدرت أمرًا بتقديم تقارير 68 شركة عقارية، و10 شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، و6 شركات تأمين، إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 49 شركة عقارية، و72 شركة صرافة، و82 شركة مجوهرات، و7 شركات تأمين، فيما أحالت شركتي عقار إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: 1001 تدبير احترازي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.