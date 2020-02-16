لافروف: روسيا ستواصل جهودها لحل أزمات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستواصل العمل بمختلف الأشكال للبحث عن سبل حل الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج بالتعاون مع شركائها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أنباء (تاس) الروسية اليوم الأحد "وفقا لمبادئ القانون الدولي، ستواصل روسيا المساعدة للتسوية السورية في إطار صيغة أستانا وآليات عمل الأمم المتحدة، وكذلك التقريب بين الأطراف الليبية لاستعادة الدولة".
وقال لافروف - في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة
وأضاف وزير الخارجية الروسي "أن مفهوم الأمن الجماعي الروسي في منطقة الخليج يهدف إلى التطبيع المستدام للوضع الإقليمي"، مشيرا إلى أن روسيا تعتزم تعزيز النهج المتوازن للبحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية مع مراعاة الاتفاقيات القانونية الدولية القائمة.
وتابع لافروف: "نؤيد عدم قبول أي قرارات ملزمة بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال إجراءات أحادية الجانب غير مشروعة".
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