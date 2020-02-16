نائب وزير الدفاع السعودي: رفيق الحريري كان قائدًا وطنيًا مصلحًا

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أنّ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري كان قائدًا وطنيًا مصلحًا، متّهمًا من وصفها بـ"ميلشيات الغدر الإيرانية" باغتياله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".
كتب الأمير خالد بن سلمان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، "رحل رفيق إلى جوار ربّه،
في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف"ـ متابعًا: "اغتالته ميليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت به ذرعًا وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".
وأَضاف: "استشهد قبل 15 عامًا رفيق الحريري.. وكان قائدًا وطنيًا مصلحًا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار
يشار إلى أنه في 14 فبراير 2005، اغتيل في وسط بيروت رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، إثر انفجار عنيف أدى إلى مقتل 12 آخرين، وإصابة ما لا يقل عن 100 شخص.
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