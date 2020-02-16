الصين في صراع مع الموت.. والحكومة تغلق المنازل بالفولاذ

دشن رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الصين، لنشر فيديوهات وصور للمصابين بفيروس كورونا، ومدي التعذيب الذي يتعرض له المواطنين في الصين من قبل الحكومة للحد من إتساع وتمدد الفيروس.
وأكد مغردون أن رجل الأعمال والمليونير الصيني جيو وينجي يشير إلي أن لديه تسريبات من داخل الصين تؤكّد أن عدد قتلى كورونا تجاوز 50000 ، لافتين إلي أن محارق الجثث في الصين تحرق يوميًا 1200 جثة وهناكمليون ومائتي ألف مصاب، و250 مليون تحت الحجر الصحي.
ولفت البعض الأخر أن السلطات في الصين تقوم بإغلاق المنازل بالحديد والشمع الأحمر على السكان، حتى لا يتمكنوا من الخروج، قائلين:" ما يحدث من الحكومة الصينية من إغلاق المنازل على المواطنين مشهد غريب يسبب حالة من الهلع والرعب التى تسيطر على المواطنين".
وأضاف مغردون أخرون، استراجاع أموال
وتابع نشطاء:" اليمنيين المتواجدين في الصين ليسوا طلاب، وإنما رجال أعمال وتجار استقروا في الصين من أجل العمل في الاستيراد والتصدير "، مشيرين إلي أن فيروس كورونا عقاب من الله سبحانة وتعالي لحكومة الصين التى اعتقلت واحتجزت اكثر من 3ملايين مسلم قسريًا، بسبب دينهم والتخلي عن الإسلام.
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