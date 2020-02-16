الداخلية الروسية: إصابة اثنين في حادث طعن بكنيسة في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادث طعن بكنيسة في وسط موسكو، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
فولك -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته، واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عامًا".
قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا
وأضافت فولك أن المتهم اقتحم كنيسة سانت نيكولاس في وسط مدينة موسكو صباح اليوم وطعن اثنين بسكين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجري الشرطة الروسية حاليًا التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
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