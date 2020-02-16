قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب "سيبقى متهماً للأبد"، على حد تعبيرها، وذلك بعدما أسقط مجلس الشيوخ عنه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.
وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، تم نشر اقتباسات منها اليوم الأحد:"لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كانت هناك محاكمة، ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة دون شهود ووثائق، وعليه يمكنه ترامب القول إنه نال البراءة، ويمكن للعناوين القول إنه نال البراءة، ولكنه سيبقى متهماً للأبد".
ودافعت بيلوسي عن موقفها بتمزيق خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب، حيث قالت إنها لم تنوِ تمزيق نسخة من الخطاب ولكنها عندما كانت تقرأ فيه "أدركت أنه وفي كل صفحة تقريباً كان هناك أمر مرفوض".
ومن المقرر أن تذيع الشبكة المقابلة كاملة يوم غد.
اقرأ أيضاً... بيلوسي تمزق خطاب ترامب حول حالة الاتحاد
وكانت بيلوسي مزقت خطاب ترامب بعد انتهائه من الإدلاء به في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقبيل الخطاب، مدت بيلوسي يدها لترامب من أجل مصافحته لكنه تجاهلها على ما يبدو.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: مزقت خطاب ترامب لوجود أمور مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.