بيلوسي: مزقت خطاب ترامب لوجود أمور مرفوضة

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب "سيبقى متهماً للأبد"، على حد تعبيرها، وذلك بعدما أسقط مجلس الشيوخ عنه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية، تم نشر اقتباسات منها اليوم الأحد:"لا يمكن أن تكون هناك براءة إلا إذا كانت هناك محاكمة، ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة دون شهود ووثائق، وعليه يمكنه ترامب القول إنه نال البراءة، ويمكن للعناوين القول إنه نال البراءة، ولكنه سيبقى متهماً للأبد".

ودافعت بيلوسي عن موقفها بتمزيق خطاب "حالة الاتحاد" الذي ألقاه ترامب، حيث قالت إنها لم تنوِ تمزيق نسخة من الخطاب ولكنها عندما كانت تقرأ فيه "أدركت أنه وفي كل صفحة تقريباً كان هناك أمر مرفوض".

ومن المقرر أن تذيع الشبكة المقابلة كاملة يوم غد.

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وكانت بيلوسي مزقت خطاب ترامب بعد انتهائه من الإدلاء به في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقبيل الخطاب، مدت بيلوسي يدها لترامب من أجل مصافحته لكنه تجاهلها على ما يبدو.