مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم إرهابي بالصومال

قُتل جندي واحد على الأقل وأصيب آخرون بجراح في كمين تعرضت له قافلة عسكرية في جنوب الصومال صباح اليوم الأحد، طبقاً لما ذكره سكان صوماليون.
ووقع الهجوم بعد أن شنت عناصر مدججة بالسلاح هجوماً على قوات ولاية جنوب غرب الصومال، كانت تسير في قافلة قرب منطقة "دينوناي" في إقليم باي. وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، طبقاً لما قالته السلطات المحلية لإذاعة شبيلي هاتفياً.
ولم تتوفر أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين بالإضافة إلى حركة الشباب.
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