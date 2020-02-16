السعودية : ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت الحريري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن “رفيق الحريري كان قائداً وطنياً مصلحاً”، لافتاً إلى أن “رفيق الحريري قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في لبنان”. وقال الأمير خالد بن سلمان الأحد إن “ميليشيا الغدر الإيرانية اغتالت رفيق الحريري بعد أن ضاقت ذرعاً بمشروعه للنهضة”. كما أضاف: “رؤية رفيق الحريري باقية لمواجهة مشاريع الميليشيات التي لا تؤمن بالوطن”. ويصادف اليوم الرابع عشر من فبراير / شباط الذكرى الـ15 على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق بهاء الدين الحريري وغيابه عن المشهد السياسي.

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