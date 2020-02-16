طلاب العراق في الساحات.. من بغداد إلى الجنوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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أفادت مصادر العربية/الحدث بانطلاق تظاهرات طلابية حاشدة في بغداد ومدن الجنوب الأحد، مجددة رفضها تكليف محمد علاوي تشكيل الحكومة.

في حين أفاد شهود عيان بتجدد المواجهات بين الأمن ومتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية.

وفي بابل أيضاً خرجت تظاهرة طلابية منددة بتشكيل الحكومة من قبل علاوي. كما تظاهر طلاب جامعة ميسان بفرع كلية الاعلام.

إلى ذلك، ارتفعت الهتافات في كربلاء، منادية المرأة العراقية للمشاركة في التظاهرات.

أما في الجنوب، فقد أوضح مراسل العربية/الحدث أن التظاهرات مستمرة، وأن الوضع اختلف لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر، قبل 3 أيام في محافظات الجنوب، لاسيما في الناصرية والبصرة (بعد تنسيق العشائر والأمن من أجل المحافظة على سلامة المحتجين) إذ التزم المتظاهرون بالبقاء في الساحات المخصصة، ولم تقع أي إشكالات.