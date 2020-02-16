كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تؤكد إصابة 3 حالات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إصيب 3 إسرائيليين بفيروس "كورونا" متواجدين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس"، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، نقل اثنين من ثلاثة إسرائيليين مصابين بفيروس "كورونا" إلى مستشفى في اليابان، وبأن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، يتواصل معهم للاطمئنان عليهم.

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ووفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اليابانية، وجود نحو 360 إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة، التي تحمل 3700 شخص من ضمنهم الطاقم من جنسيات مختلفة.

وقد خضعت السفينة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، منذ الثالث من الشهر الجاري، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفيات في اليابان.