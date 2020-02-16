كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الإصلاح يواصل خيانته للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل حزب الإصلاح باليمن، خيانته للتحالف العربي خدمة لقطر وتركيا ومن ورائهم إيران الداعم الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقد وجه حزب الإصلاح، اتهامات ملفقة ومزورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشريك الأبرز في التحالف العربي، وشاركت فيها وسائل إعلام قطرية وتركية إلى جانب حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أو ما يعرف بـ"الذباب الإلكتروني" .

واستهدفت خيانة الإصلاح، الشرعية والتحالف وأخرت عملية الحسم العسكري لمدة خمس سنوات في وقت كان تسطر فيه القوات الجنوبية ملاحم بطولية أسهمت في تحرير مساحات واسعة من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وعقد حزب الإصلاح اتفاقًا سريًا مع ميليشيا الحوثي، بتجميد جبهات القتال في تخوم العاصمة صنعاء واتهام الإمارات بإنها وراء تجميد هذه الجبهات.