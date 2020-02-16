أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن رتلًا عسكريًا أمريكيًا مكون من أكثر من 50 شاحنة، غادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا، وفقًا لقناة العربية.

نقلت قناة "إن.بي.سي" الأمریكیة، عن وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، بأنه اعترف بعدم قدرة بلاده الحصول على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة.

أخبار عالمية عاجلة اليوم ||1665 حالة وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة بفيروس كورونا في الصين