كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رتل عسكري أمريكي يغادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن رتلًا عسكريًا أمريكيًا مكون من أكثر من 50 شاحنة، غادر الأراضي العراقية باتجاه سوريا، وفقًا لقناة العربية.

وهزت عدة انفجارات قاعدة عسكرية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد نتيجة هجوم صاروخى على ما يبدو.

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وفي سياق آخر، اقتحمت قوة ترتدى الزي المدني، ساحة الخلانى وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين.