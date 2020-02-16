كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تشن هجومًا عنيفًا على ريف حلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، شنت هجومًا على محور كفر حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حلب الغربي.

وبحسب المرصد السوري، ييزامن الهجوم مع قصف مدفعي تركي مكثف يستهدف كفرحلب وميزناز، كما استهلت "هيئة تحرير الشام" الهجوم بتفجير عربة مفخخة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد منتصف ليل السبت – الأحد على محور الشيخ دامس وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، في محاولة من قبل النظام التقدم في المنطقة، تزامناً مع قصف جوي روسي.

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وقد واصلت الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مناطق عدة بالقطاع الغربي من ريف حلب ومناطق أخرى شمال المدينة، في حين تشهد مناطق في مدينة إدلب ومحيطها قصفاً صاروخياً تنفذه قوات النظام بشكل متقطع منذ فجر الأحد.

وقتل مدني وأصيب آخرون بجروح جراء قصف جوي روسي على محيط دارة عزة بريف حلب الغربي.