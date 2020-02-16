كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة أمريكية: إيران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة "إن.بي.سي" الأمریكیة، عن وزیر الخارجیة الإيراني، محمد جواد ظریف، بأنه اعترف بعدم قدرة بلاده الحصول على معلومات الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانیة، وعلى الرغم من ذلك لن تسلمه إلی الحكومات الأجنبیة.

واعتبر ظريف، قرار إيران أنه یحق لها أن تتبنى مسؤولیة التحقيق في حادث سقوط الطائرة لكنها بحاجة إلی البرمجیات والمعدات الخاصة من أمريكا أو دول غربیة كي تستطيع فك شفرة الصندوق الأسود، بحسب ما نقلته وكالة (إسنا).

Advertisements

وقال ظريف: "طلبنا المساعدة، لماذا لم تساعدنا الولايات المتحدة؟ هذه قضية إنسانية. لماذا لم يقدموا لنا البرمجيات؟ لماذا لم يعطونا المعدات اللازمة؟"

ورد ظريف على سؤال عما إذا كان هناك أي شخص يحاول حالياً فك شفرته: "لا. لن نفتح الصندوق الأسود بدون مشاركة جميع الأطراف المعنية".