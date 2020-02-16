باطمة تثير استياء الجمهور من جديد

أثارت الفنانة دنيا باطمة الجدل، أخيرا، بعد مدحها لنفسها، ما وجد فيه الجمهور غرورا، وتكبرا منها، بينما تعيش فترة حساسة، بعد اتهامها في قضية شغلت الرأي العام.

وشاركت باطمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقاطع من فيديوهات مشاركتها في برنامج “عرب أيدل”، وعلقت: “جمالي جمال من زمان، وصوتي ما كان، ولا راح يكون له منافس من زمان حتى الآن”.

ونالت باطمة نصيبا كبيرا من الانتقادات، التي وصفها أصحابها بالغرور، والتكبر، خصوصا أنها تمر من أزمة، بسبب قضية حمزة مون بيبي، إذ أغضبت الجمهور نتيجة لذلك.

وينتظر باطمة تحقيق آخر لدى القاضي المختص بالتحقيق، يوم 24 من فبراير الحالي، وذلك بعدما تمت مواجهتها سابقا مع اليوتوبرز سكينة كلامور.