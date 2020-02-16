بعد إدانته ابتدائيا بـ10 أشهر.. “أستاذ تارودانت” يمثل أمام محكمة الاستئناف

من المرتقب أن يعرض ملف ما بات يعرف إعلاميا، بـ”أستاذ تارودانت”، على أنظار محكمة الاستئناف في مدينة أكادير، يوم الثلاثاء المقبل، بحسب ما صرح به، حميد جعفر، أحد أعضاء دفاع الأستاذ بوجمعة بودحيم، المتهم بتعنيف تلميذته مريم.

وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة تارودانت، قد أدانت نهاية شهر يناير الماضي، الأستاذ بوجمعة بودحيم بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ)، وتعويض مدني قدره أربعون ألف درهم لفائدة الضحية، بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”.

ولجأ كل من دفاع تلميذة مريم، والأستاذ المذكور إلى استئناف الحكم.

وتتهم أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، الأستاذ بوجمعة بتعنيفها، في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، فيما ينفي الأخير الاتهامات الموجهة إليه جملة، وتفصيلا.