مسلم يغني لأمل صقر.. نسبة مشاهدة جيدة وانتقادات من طرف الجمهور – فيديو

أصدر مسلم، ليلة أول أمس الجمعة، بمناسبة عيد الحب، أغنية يتغزل فيها بزوجته الممثلة أمل صقر، بعنوان “ماي ليدي”، التي حصدت مليون مشاهدة على يوتوب في أقل من 24 ساعة.

والعمل الجديد لمسلم، لا يندرج في الصنف، الذي عهده عليه جمهوره، إذ على الرغم من أنه سبق أن قدم أغاني راب رومانسية، عامي 2004، و2006، إلا أن عمله الأخير جعل الجمهور يدلي بملاحظاته، المندرجة في خانة الانتقاد، معبرا عن ذلك في التعاليق.

ولم تكن كل التعاليق على عمل مسلم في يوتوب سلبية، لكن يلاحظ أن الكثير منها حمل لوما، وعتابا له، حيث هناك من انتقد اختياره للموضوع، رغم أن التنوع أمر جيد للفنانين، وهناك من وجد في كلماته رسائل مشفرة لطليقته، خصوصا أنه لمح إلى أن “سيدته” الحالية غيرت حياته للأفضل، عبر رسائل مبطنة لطليقته، وكل هذا انطلاقا من المعطيات الظاهرة على يوتوب.

مسلم نال نصيبا من الانتقادات، بسبب ظهوره بوشم بارز على رقبته، حيث لم يتقبله الجمهور هكذا، من منطلق أنه كان حريصا على تقديم نفسه قدوة للشباب، علما أن “الطاطواج” أصبح عادة لدى الكثير من مغنيي الراب، ويندرج ضمن الحرية الشخصية للفرد.

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في المقابل، نال العمل نسبة مشاهدة محترمة في ظرف قياسي، إلى جانب أن عدد الاعجابات على الكليب يوتوب أكثر من نسبة عدم الإعجاب.

الأكيد أن لكل عمل معجبوه، ومنتقدوه، لكن مسلم في الآونة الأخيرة كان عرضة لانتقادات، وخلق جدلا واسعا حول حياته الشخصية، رغم أنه حر فيها بطبيعة الحال، لكن يمكن القول إن ذلك يؤثر على شعبيته، دون نسيان تأثير مواقفه في حملة المقاطعة سابقا، على القبول الذي كان يحظى به من جماهير من مختلف الفئات العمرية.