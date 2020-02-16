ميدلت.. خلاف حول بقعة أرضية ينتهي بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب!

‎اهتز سكان دوار اياما إقليم ميدلت في الساعات الأولى من صبيحة، اليوم الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن خلافا بين شخصين تطور إلى تشابك عنيف، وجه، خلاله، أحدهما طعنات قاتلة لخصمه، الذي لقي مصرعه على الفور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخلاف بين الطرفين كان حول بقيعة أرضية متنازع عليها ما تسبب في جريمة قتل بشعة هزت المنطقة.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي حيث تم توقيف المعني بالأمر، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها لتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.